Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми постараємося постійно тримати його на порядку денному. Це найболючіше питання”, – заявив постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

При цьому представник Естонії також нагадав про ситуації, які склалися в Грузії і Придністров’ї.

“Ми також маємо інші потенційні конфлікти – якщо ви подивіться на Придністров’я або на окупацію частини Грузії. Але українське питання стоїть найбільш гостро на цей момент”, – сказав Юргенсон.

Повідомляється, що також до Ради безпеки ООН на тимчасовій основі увійшли Нігер, Гренадіни, Сент-Вінсент, В’єтнам і Туніс. Регіон Східної Європи представлятиме Естонія.

Раніше за Східну Європу в Радбезі ООН відповідала Польща, а до цього, в 2016-2017 роках, Україна.