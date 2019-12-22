Про це Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна”.

“Це є газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті “червоні лінії”, про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа”, – сказав Порошенко.

Він також додав, що хотів би застерегти від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу.

“Нібито наша газотранспортна система залишиться на ходу, не заіржавіє, Європа залишиться з газом, Україна залишиться гравцем”, – зауважив він.

Порошенко зазначив, що прибутків від транспортування 40 млрд куб. метрів газу, про які домовились, українська сторона не отримає, бо це фактично рівень беззбитковості.

“Але ситуація набагато гірша і набагато складніша”, – підкреслив п’ятий президент України.

“В України на початку газових переговорів були абсолютно всі козирі: тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва “Північного потоку-2″, зупииняючи будівництво. І це вже було рішення компаній-підрядників, що будівництво буде зупинено”, – пояснив він.

Порошенко також нагадав, що були заарештовані і починаючи з 1 січня стягувалися б дивіденди, які б виплачував “Газпром” у декількох юрисдикціях – Великій Британії, Нідерландах, Швейцарії. “Гроші “Газпрому” були б автоматично перераховані до НАК “Нафтогаз-Україна”. Ті самі майже 3 млрд доларів”, – додав він.

“До чого ми прийшли врешті-решт? Ми не зафіксували, що постачання газу здійснюється за європейським правилами. Останні п`ять років чітко вся Україна стояла на цих позиціях”, – зазначив він.

Порошенко також розкритикував рішення нинішньої влади відмовитися від подальших позовів проти “Газпрому”.