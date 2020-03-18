Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення у зв’язку з поширенням коронавірусу, в якому розповів, як українцям, які перебувають за кордоном, потрапити додому.

Під час траслянції відеозвернення Зеленського на телеканалі ICTV запустили титри.

У той час, коли Глава держави обіцяв всіх українців повернути додому, в титрах написали “Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете. Белла Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіане, принеси драбину! Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Отже тіло, підтягували вже після смерті. Убивство. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках земної кулі. Допитливий розум художника намагається зазирнути в суть речей”.