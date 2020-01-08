Влада Ірану заявила, що удари Тегерану по двох військових американських базах - це "лише ляпас", висунувши свої вимоги Вашингтону.

Про це повідомляє IRNA.

Відповідну заяву зробив верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї.

“Цієї ночі ми дали їм ляпаса, але помста – це інше”, – заявив він.

Він висунув вимогу США – вивести американські війська з регіону.

“Подібних військових дій недостатньо. Важливо припинити корумповане присутність Америки в регіоні Західної Азії”, – сказав Хаменеї.

Він високо оцінив проведену операцію, зазначивши, що вона була виконана в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада.

“США стали причиною воєн, розколу, підбурювання до заколоту, руйнування і знищення інфраструктури в цьому регіоні. Звичайно, вони роблять це по всьому світу. Цей регіон не прийме присутність Америки. Народи регіону і уряду народів не приймуть його”, – зазначив Хаменеї.