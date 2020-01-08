Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster) розповів, що не кульгав після операції на нозі в 2016 році. Саме кульгання у якості одного з доказів його причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета наводило слідство.

Про операцію Антоненко розповів в інтерв’ю виданню “theБабель”.

“У мене був звичайний варикоз. Операцію зробили в кінці зими чи на початку весни (2016 року, – ред.). Нічого, що могло б обмежувати мій рух, не робили, нічого не видаляли. Три маленьких надрізи — нова технологія зварювання судин. Після двох годин операції я повноцінно рухався. До того ж після таких операцій рекомендовано багато ходити для покращення кровообігу”, – зазначив він.

Антоненко наголосив, що після операції ніякого кульгання у нього не було.

“Єдиним побічним ефектом був головний біль від наркозу. Ніякого кульгання не було — то брехня“, – заявив він.

Крім того, Антоненко спростував твердження слідства, що його телефон не працював у ніч убивства Павла Шеремета.

“Тут слідство теж бреше. Я фактично до першої години ночі (в ніч убивства журналіста, – ред.) переписувався у Facebook з телефона. Це все можна перевірити. Ми тоді зробили нові футболки для мого ансамблю і активно обговорювали реалізацію. До ночі обговорювали час репетиції на 20 число. Після цього я, як нормальна людина, відпочивав із дружиною та дітьми. Рано вранці, десь о 07:15 вже дзвонили люди і приблизно в період з 07:30 до 08:00 приїжджали за футболками. Так само було і ввечері 19 числа. Я тоді користувався телефоном Lenovo T700”, – розповів він.

Антоненко уточнив, що в квартирі, яка знаходиться неподалік від місця, де вибухнуло авто Шеремета, він не проживає з 2006 року.

“Це звичайна комуналка. Там жила моя матір із братом і сусіди. Періодично я з родиною провідував маму, а також у певні дні я давав приватні уроки на гітарі, бо тоді працював викладачем музики у Muztorg Rock School. Це теж легко перевірити. У мене були ще приватні уроки. Саме того дня (19 липня 2016 року, – ред.) у мене було заняття з учнем. Приблизно до 20:00 я був там. До мене ще приїздили люди за футболками. Потім вже до 20 числа я перебував за місцем проживання у дружини”, – поінформував він.

Варто зазначити, що ключовим доказом для слідства стала експертиза ходи людей, яких записали камери спостереження в ніч перед вбивством Павла Шеремета. На плівках видно, як жінка, яку супроводжує чоловік, закладає вибухівку під авто журналіста. Експерти порівняли ходу і вирішили, що чоловіком нібито є Андрій Антоненко, а жінкою – лікар Юлія Кузьменко. На відео чоловік кульгав на одну ногу. Слідство стверджувало, що Антоненко перед цим переніс операцію на нозі, тому теж кульгав.

Також слідство відзначало, що в ніч убивства телефон Антоненка нібито мовчав. Слідчі наполягали, що музикант проживає поблизу місця вибуху автомобіля Шеремета.