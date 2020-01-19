Міжнародна група вчених, очолювана фахівцями з Єльського університету з'ясували, що в смерті динозаврів могло бути винне тільки падіння астероїда, а не активність вулканів.

Про це йдеться на сайті Science.

На сьогоднішній день вчені не прийшли до єдиного висновку, з якої причини вимерли динозаври. Відзначається, що більшість вчених визнає, що подія масового вимирання, також відоме як K-Pg, відбулася після того, як астероїд врізався в Землю. Деякі дослідники також зосередили увагу на ролі вулканів до K-Pg через вказівки на те, що вулканічна активність відбувалася приблизно в той же час.

“Вулкани можуть привести до масового вимирання, тому що вони виділяють багато газів, таких як SO2 і CO2, які можуть змінити клімат і окислити світ. Але останні роботи були зосереджені на часі виверження лави, а не на викиді газу”, – заявив Халл, провідний автор нового дослідження.

Для встановлення точного викиду вулканічного газу група дослідників порівняла глобальну зміну температури і наявність ізотопів вуглецю з морських скам’янілостей з моделями кліматичного ефекту, який утворюється в результаті потужного викиду вуглекислого газу в атмосферу. В результаті вчені прийшли до висновку, що більша частина вуглекислого газу потрапила туди задовго до удару метеорита. Відповідно, метеоритний удар був єдиною причиною смерті динозаврів.

Вулканічна активність в кінці крейдяного періоду привела до поступового глобального потепління, коли температура на Землі в середньому зросла на 2 градуси Цельсія. Однак, вважають вчені, це не привело до масового вимирання – ряд видів просто переселився до північного або південного полюса для збереження звичних умов життя.

“Багато людей припускають, що вулкани стали двигуном K-Pg, і ми говоримо: “Ні, вони не стали”, – додає Халл.

Вчені відзначають, що ці виверження дійсно вплинули на клімат, але температура повернулася до норми до того, як динозаври почали вимирати.

При цьому потепління дозволило швидко відновити життя на Землі після падіння астероїда, вважають вчені.