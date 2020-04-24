Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп зазначив, що, за його інформацією, у лідера КНДР немає проблем зі здоров’ям, про які раніше повідомили на телеканалі CNN, посилаючись на інсайдера.

Журналісти повідомляли про те, що Кім Чен Ин був в критичному стані після перенесеної серцево-судинної операції.

“Думаю, це брехливі повідомлення, випущені CNN”, – сказав глава Білого дому.

Президент зазначив, що у нього хороші відносини з лідером Північної Кореї

“Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина недостовірні. Повідомлення, що з’явилися в Мережі, недостовірні. Я отримав дані про те, що це неправда”, – заявив він.

До цього, у вівторок, Трамп говорив журналістам, що не чув новин про нібито погіршення здоров’я глави КНДР.

У Південній Кореї з цього приводу зазначили, що лідер КНДР проводить “звичайні заходи” в сільській частині країни і знаходиться там зі своїми близькими помічниками.

Чутки про те, що у лідера КНДР виникли проблеми зі здоров’ям з’явилися 15 квітня, після того як він не з’явився на заході, присвяченому дню народженню його дідуся Кім Ір Сена, засновника держави і лідера країни під час Корейської війни.

“У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, і я сподіваюся, що він в порядку”, – резюмував Трамп.