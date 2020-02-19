На борт літака SkyUp, який виконує спецрейс з китайського міста Ухань в Україну, сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба Кабміну.

За його словами, трьох українців і одну іноземку не пропустили на етапі огляду китайськими медиками. Вони знаходяться в Ухані під наглядом китайських лікарів. Українські консули з ними на зв’язку.

Решту українців і іноземців ще раз перевірили українські медики, які супроводжують цей рейс.

“Евакуація проходить в штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак уже вилетів. Всі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції”, – додав Ляшко.

Серед евакуйованих – сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти.

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Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.