Про це свідчать дані ресурсу Flightradar.
На сайті пунктом призначення вказаний аеропорт “Бориспіль”. Час прибуття лайнера було змінено з 08:05 на 9:41.
Літак спочатку летів в сторону Харкова, а потім почав робити кола над територією Харківської області.
По дорозі в Україну лайнер здійснював технічну посадку в Алмати.
Літак доставить із Китаю 48 громадян України і 27 іноземців: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської Республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Ріки і по 1 – Ізраїлю, Чорногорії та Панами.
Пасажирів літака разом з екіпажем і представниками інших служб, залучених до евакуації, помістять на 14-денну обсервацію. Місце, куди людей доправлять для ізоляції, тримається в таємниці.
- Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.