Літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та іноземців із китайського Уханя, вже знаходиться в повітряному просторі України. Він кружляв над Харківською областю, а тепер попрямував в бік Києва.

Про це свідчать дані ресурсу Flightradar.

На сайті пунктом призначення вказаний аеропорт “Бориспіль”. Час прибуття лайнера було змінено з 08:05 на 9:41.

Літак спочатку летів в сторону Харкова, а потім почав робити кола над територією Харківської області.

По дорозі в Україну лайнер здійснював технічну посадку в Алмати.

Літак доставить із Китаю 48 громадян України і 27 іноземців: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської Республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Ріки і по 1 – Ізраїлю, Чорногорії та Панами.

Пасажирів літака разом з екіпажем і представниками інших служб, залучених до евакуації, помістять на 14-денну обсервацію. Місце, куди людей доправлять для ізоляції, тримається в таємниці.