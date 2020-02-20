Літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який доставив з Китаю українців і громадян інших країн, пройде спеціальну санітарну обробку.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook співвласник авіакомпанії SkyUp Airlines Олександр Альба.

“Літак пройде спеціальну санітарну обробку — дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап”, – зазначив він.

Співвласник SkyUp підтвердив, що члени екіпажу разом із пасажирами будуть ізольовані протягом 14 днів.

“Я дуже вдячний і пишаюся нашою командою. Адже вони, ризикуючи власним здоров’ям, зголосилися допомогти повернути наших співгромадян до України”, – написав він.