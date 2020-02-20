Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook співвласник авіакомпанії SkyUp Airlines Олександр Альба.
“Літак пройде спеціальну санітарну обробку — дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап”, – зазначив він.
Співвласник SkyUp підтвердив, що члени екіпажу разом із пасажирами будуть ізольовані протягом 14 днів.
“Я дуже вдячний і пишаюся нашою командою. Адже вони, ризикуючи власним здоров’ям, зголосилися допомогти повернути наших співгромадян до України”, – написав він.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.