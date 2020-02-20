Народні депутати від "Слуги народу" звернуться до генпрокурора і Державного бюро розслідувань з вимогою розслідувати дії керівників Тернополя і області щодо недопущення в регіон евакуйованих із Китаю громадян.

Про це на брифінгу в кулуарах Верховної Ради заявив нардеп від “СН” Олександр Качура, інформує кореспондент #Букв.

“Мною спільно з колегами було підготовлено заяву про вчинення злочину – щодо неприпустимих дій і перевищення влади. Це заява на першого заступника голови Тернопільської облради Василя Деревляного, який направив подання до очільника облради і фактично дав незаконну вказівку аеропорту, щоб літак не допускали на його територію. Це Сергій Надал, представник “Свободи”, міський голова, який також виступив на підтримку того, щоб не допускали літак“, – наголосив Качура.

“Це точно не державна позиція. Один представляє “Батьківщину”, інший “Свободу”. Це ніби як націоналісти. Але по своїй суті ці люди точно виступають не за Батьківщину… Ми звертаємося до генерального прокурора, ДБР, очільника МВС Арсена Авакова, щоб вони дали правову оцінку діям цих посадовців”, – додав нардеп.

Качура розповів, що на території Тернопільської області є санаторій “Медобори”, який розглядався як один із варіантів для розміщення евакуйованих громадян.

“Там є санаторій “Медобори”, який розглядався як один із п’яти варіантів розміщення наших громадян. Але хоча не було рішення туди летіти, вони дали незаконну вказівку”, – заявив депутат.

За словами Качури, є інформація, що Полтавська обласна рада може ухвалити рішення про обмеження перебування евакуйованих на території області.

Він попередив, що такі дії є незаконними, і закликав депутатів “не вестися на маніпуляції”.

Водночас Качура не став давати оцінку діям нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського, який обіцяв не допустити евакуйованих в Обухівський район Київської області.