Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, як йдуть справи з підготовкою до евакуації громадян України з китайської провінції Хубей, де спостерігається спалах коронавірусу.

Про це йшлося на брифінгу голови МОЗ, присвяченому ситуації з коронавірусом в Україні.

За словами міністра, вчора, 11 лютого, Україна отримала згоду всіх сторін на здійснення авіарейсу для евакуації.

“Тільки вчора ми отримали підтвердження, що український борт, який буде відправляти з українськими громадянами, отримав право посадки в Китаї. І всі 11 країн, які будуть можливими зупинками для дозаправки літака або ще чогось також дали добро”, — сказала Скалецька.

Також міністерка повідомила, що все ще не визначено кількість громадян України, які підлягають евакуації. За словами міністерки, в провінції знаходиться близько 80 осіб, з них близько 50 попередньо висловлювали бажання бути евакуйованими. МОЗ підготувало для них “форми інформованої згоди”, які вони повинні підписати для евакуації. Ці форми передбачають, зокрема, згоду цих громадян перебувати протягом 14 днів в медзакладі на карантині для того, щоб медики могли переконатися в тому, що вони не є носіями нового коонавірусу. Крім безпосередньо евакуйованих громадян, згода на утримання в медзакладах повинні дати всі особи, задіяні в евакуаціі — водії автобусів, екіпаж літака (включно з медиками на борту) та інші.

Міністерка зазначила, що допоки не буде відомою підсумкова кількість людей, яких потрібно евакуювати, говорити про точну дату не є можливим.

“Тільки після підписання цієї форми ми зможемо говорити про те, скільки людей реально будуть евакуйовані, і тільки після того, коли ми будемо мати цю інформацію, ми зможемо говорити про день [евакуації]. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, наша готовність забезпечити тут для всіх безпеку та захист від можливого поширення вірусу, що може бути привезений… “, — додала Скалецька.

Крім цього, міністр повідомила, що питання про те, де будуть знаходитися евакуйовані громадяни, залишається відкритим.

“Ми вивчаємо ті установи, які можуть бути сьогодні готові для прийому громадян. Це питання перевірки вентиляційних каналів, каналізаційних стоків (в тому числі можливість їх знезараження), можливість охорони і дотримання закритого режиму… Ми перевіряємо декілька установ. Тільки коли будуть висновки епідеміологів, фахівців, що установа готова і є безпечною, ми визначимо місце евакуації”, — сказала міністр.

Як повідомили в прес-службі МОЗ, наразі вже затверджений порядок евакуації громадян.

Так на борту літака буде присутня бригада екстреної медичної допомоги, яка в подальшому буде перебувати разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції і проводити медико-санітарне спостереження за ними.

Потрапити на борт літака зможуть тільки ті громадяни України, які погодяться на ізоляцію в медустановах. Перед посадкою в літак пасажирам буде проведена термометрія медичним персоналом. Людей з симптомами хвороби не буде допущено в літак.

Після рейсу літак дезінфікує спеціальна бригада за затвердженою схемою. Пасажири літака, екіпаж та водії транспорту будуть розміщені в одномісних кімнатах в окремій будівлі або на окремому поверсі медустанови, яку буде обрано для них.

Варто зазначити, що в понеділок, 10 лютого пресслужба посольства України в КНР заявила про те, що у вівторок, 11 лютого, буде організована евакуацію громадян України. Пізніше посольство виправило повідомлення, вказавши, що дата евакуації невідома.

“Урядом України планується евакуація громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, спеціальним чартерним рейсом по маршруту: м.Київ — м.Ухань (КНР) — Київ. Дата і час будуть оголошені пізніше після прийняття відповідного рішення Уряду України“, — йдеться в виправленому повідомленні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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