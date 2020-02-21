Відео опублікувала в своєму Instagram одна з українок.
Нагадаємо, під час атаки учасники протестної акції пошкодили двері і скло автобусів з евакуйованими з Китаю.
Спочатку дівчина публікувала веселе фото і відео з літака. Після з’явилася фотографія розбитого вікна в автобусі.
“Спасибі українці! Зустріли дуже тепло!!” – підписала дівчина фотографію.
Інша евакуйована українка встигла зняти момент, як в автобус полетіли перші каміння, б’ють вікна.
Це сталося в момент, коли автобус проїхав ряди силовиків і виявився в “зоні обстрілу” від протестуючих. На записі чутні звуки розбитого скла, а також крики людей, що сиділи в автобусі.
“Це автобус, в якому були всі евакуйовані дітки. Питання! Що з вами,” люди “???”, – написала дівчина.
Ще одна з дівчат розповіла, як люди в автобусах злякалися криків і каменів протестуючих.
“Ви не уявляєте, що ми чули! Хотіли, щоб ми “здохли”, посилали нас, тикали середні пальці, молоді хлопці кидалися нам під колеса і кидали в нас камінням, жінки билися в істериці. Це було жахливо”, – зазначає вона.
Вона зазначила, що в Китаї все набагато цивілізованіше, і навіть прикро, що чужа країна ставиться до українців з набагато більшою любов’ю – “ніби ми рідні люди”. Чого не скажеш про співвітчизників.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.