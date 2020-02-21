У Мережі з'явилося відео зсередини літака і автобуса, в якому перебували евакуйовані з Ухані українці і іноземні громадяни.

Відео опублікувала в своєму Instagram одна з українок.

Нагадаємо, під час атаки учасники протестної акції пошкодили двері і скло автобусів з евакуйованими з Китаю.

Спочатку дівчина публікувала веселе фото і відео з літака. Після з’явилася фотографія розбитого вікна в автобусі.

“Спасибі українці! Зустріли дуже тепло!!” – підписала дівчина фотографію.

<noscript><iframe title="У Мережі з'явилося відео зсередини літака, в якому знаходилися евакуйовані їх Ухані українці" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Mk4mQMxXZ7k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Інша евакуйована українка встигла зняти момент, як в автобус полетіли перші каміння, б’ють вікна.

Це сталося в момент, коли автобус проїхав ряди силовиків і виявився в “зоні обстрілу” від протестуючих. На записі чутні звуки розбитого скла, а також крики людей, що сиділи в автобусі.

<noscript><iframe title="Евакуйовані з Ухані українці опублікували відео зсередини автобуса в момент атаки камінням" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wWWGFaYRtbI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Це автобус, в якому були всі евакуйовані дітки. Питання! Що з вами,” люди “???”, – написала дівчина.

Ще одна з дівчат розповіла, як люди в автобусах злякалися криків і каменів протестуючих.

“Ви не уявляєте, що ми чули! Хотіли, щоб ми “здохли”, посилали нас, тикали середні пальці, молоді хлопці кидалися нам під колеса і кидали в нас камінням, жінки билися в істериці. Це було жахливо”, – зазначає вона.

Вона зазначила, що в Китаї все набагато цивілізованіше, і навіть прикро, що чужа країна ставиться до українців з набагато більшою любов’ю – “ніби ми рідні люди”. Чого не скажеш про співвітчизників.

<noscript><iframe title="Евакуйовані з Китаю українці публікують жахливі кадри "прийому" в Нових Санжарах" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YPS1r8hGEXQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.