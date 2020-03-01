У Сполучених Штатах Америки евакуйовані з китайського Уханя громадяни після карантину зіткнулися з необхідністю сплатити великі рахунки за надані медичні послуги.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Френк Вучінскі і його 3-річна дочка Аннабель належать до десятків американців, яких уряд США евакуював з Уханя і помістив на карантин для перевірки на наявність ознак коронавірусу. Тепер вони опинилися серед сімей, яким прийшли рахунки за перебування на карантині.

Вучінскі, уродженець Пенсильванії, прожив у Китаї багато років, але на тлі спалаху вірусу прийняв пропозицію уряду США евакуюватися разом із дочкою. Це сталося на початку лютого. Його дружина, яка не є громадянкою США, заразилася коронавірусом Covid-19 і зараз знаходиться в Китаї.

Після евакуації в США Вучінскі з дочкою, як і інші американці, були поміщені на двотижневий карантин на базі морської піхоти неподалік від Сан-Дієго.

Після закінчення ізоляції Вучінскі з дитиною вирушив до своєї матері в місто Гаррісберг. І там він знайшов численні медичні рахунки про оплату послуг лікарів, рентгенологів та швидкої допомоги.

Як зазначає Вучінскі, він був упевнений, що всі витрати з утримання на карантині взяв на себе уряд США.

“Я вважав, що за це все платять. У нас не було вибору. Коли з’явилися рахунки, виникло питання: “Як я можу заплатити за це?” – заявив він в коментарі The New York Times.

Вучінскі уточнив, що люди, котрі знаходилися разом із ним на карантині, також дивувалися, як будуть оплачувати медичні рахунки.

Видання зазначає, що пацієнти в США регулярно стикаються з необґрунтованими медичними рахунками. Як виявилося, люди, котрі знаходяться в обов’язковій ізоляції через коронавірус, не є винятком.

Федеральний уряд уповноважений поміщати в карантин та ізолювати пацієнтів, якщо чиновники вважають, що ті становлять загрозу для суспільства. При цьому ніде не вказано, хто повинен платити, якщо ізоляція відбувається в недержавному медичному закладі.

В американському Центрі з контролю і профілактики захворювань відмовилися коментувати, чи будуть оплачувати рахунки пацієнтів, що знаходяться в обов’язковій ізоляції.