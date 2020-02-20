Українців, а також іноземних громадян, евакуйованих із Китаю, розмістять у медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Про це поінформували в МВС України.

Близько 9:40 літак спецрейсу “PQ 7302” з КНР здійснив посадку в міжнародному аеропорту “Бориспіль” на дозаправку, після чого повинен вирушити в аеропорт “Харків”.

“Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки”, – наголошується в повідомленні.

У МВС також прокоментували спроби перекрити дороги в Полтавській області і сутички, що виникли через це.

“Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу”, – зазначили у відомстві.

У МВС уточнили, що на борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

“Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-Ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими”, – запевнили в МВС.

Всі люди на борту пройдуть належний прикордонний контроль із дотриманням норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки (відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я) в спеціальній відокремленій зоні аеропорту.

На борт літака буде доставлено додаткове харчування та засоби індивідуального захисту.

У МВС України наголосили, що “загрози здоров’ю громадян відсутні”, а також закликали “не піддаватися на провокації, не порушувати закон, дотримуватися громадського порядку і безпеки, не здійснювати протиправних дій і з розумінням поставитися до необхідності прийняття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян і іноземців, які потребують допомоги держави Україна в складній ситуації”.