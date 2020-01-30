У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що ймовірність того, що китайський коронавірус може потрапити в Україну середня.

Про це сьогодні на брифінгу сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузин, повідомляє кореспондент #Букв.

“Така ймовірність – середня, оскільки це ціна глобалізації. П’ятдесят тисяч чоловік щодня перетинають державний кордон України, і будь-яка інфекційна хвороба не може бути зупинена ні карантинними, ні “стовідсотковими” засобами. Ми повинні забезпечити в першу чергу потенціал країни по готовності, швидкому виявленню і максимальної локалізації такого випадку, якщо він буде зареєстрований”, – вважає Кузін.

Він також наголосив, що за два дні, 28 і 29 січня, під час перевірки пасажирів з Китаю в аеропорту “Бориспіль”, ні у кого з них не було виявлено температури.

“Проводиться температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорт” Бориспіль. 28 і 29 січня по черговим літакам, які були, проводився термометричний скринінг пасажирів. У жодного пасажира не було виявлено перевищення температури”, – сказав в.о. гендиректора.

Крім того, він додав, що ВООЗ залишила попередні рекомендації без будь-яких змін і рекомендує країнам продовжувати прямий скринінг саме на прямих рейсах з Китаю.

(На відео з 36:13)

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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