Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.

Про це повідомляє видання Грузія.Online.

“Ми, звичайно, вітаємо, якщо він знайде сили в Грузії й прибуде до Грузії. Його безсумнівно на кордоні чекає процедура затримання та звичайно ж грузинська в’язниця. Він знаходиться в розшуку, і вироки, винесені проти нього декількома інстанціями, набрали чинності, які він може потім переглянути (перевірити), коли перебуватиме в грузинській в’язниці”, – сказав Цулукіані.

Нагадаємо, сьогодні Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.

Зазначимо, що Саакашвілі був президентом Грузії два терміни поспіль у 2004-2013 роках. Після відходу з поста президента він залишив країну. У Грузії проти нього відкрили ряд кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.