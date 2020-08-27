Про це повідомляє видання Грузія.Online.
“Ми, звичайно, вітаємо, якщо він знайде сили в Грузії й прибуде до Грузії. Його безсумнівно на кордоні чекає процедура затримання та звичайно ж грузинська в’язниця. Він знаходиться в розшуку, і вироки, винесені проти нього декількома інстанціями, набрали чинності, які він може потім переглянути (перевірити), коли перебуватиме в грузинській в’язниці”, – сказав Цулукіані.
Нагадаємо, сьогодні Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.
Зазначимо, що Саакашвілі був президентом Грузії два терміни поспіль у 2004-2013 роках. Після відходу з поста президента він залишив країну. У Грузії проти нього відкрили ряд кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.
- 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.
- Глава виконавчого комітету української Національної ради реформ і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на зустрічі з представниками бізнесу послав “під три чорти” тих, хто зажадав від нього швидких результатів на новій посаді.