Американська фармацевтична компанія Johnson&Johnson буде поставляти свою вакцину проти COVID-19 в країни Європи з попередженням на етикетці про побічну дію у вигляді тромбозу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таке рішення компанія прийняла після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) виявило зв’язок між препаратом і виникненням тромбозу.

Також використання вакцини J&J було призупинено регулювальними органами США минулого тижня після того, як представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу. 8 таких випадків було виявлено в США після щеплення вакциною Janssen компанії Johnson&Johnson. Це ставалося переважно із жінками, один випадок був летальний.

Зазначається, що вакциною J&J у США вже зробили щеплення близько 8 мільйонів осіб.

Johnson&Johnson повідомила, що нова етикетка на пакуванні буде містити попередження про ризик рідкісного побічного ефекту й інструкції про те, як розпізнати та лікувати його. Компанія заявила, що відновить постачання в Європейський Союз, Норвегію та Ісландію і працює над відновленням клінічних випробувань. Нідерланди заявили, що будуть використовувати вакцину починаючи з середи.

“Це дуже рідкісний побічний ефект. Ми сподіваємося, що, повідомляючи людям і надаючи їм чіткі терапевтичні та діагностичні рекомендації, зможемо відновити впевненість у нашій вакцині”, – зазначив головний науковий співробітник Johnson&Johnson Пол Стоффельс.