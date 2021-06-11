В Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на "проблемному виробництві".

Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів.

Виробництво в Балтиморі перевіряли протягом кількох тижнів. E результаті перевірки ухвалили рішення щодо утилізації майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Частину з них, приблизно 10 мільйонів доз, збираються надіслати 10-м країнам, попередивши, що американські регуляторні органи не гарантують, що компанія Emergent BioSolutions (яка керує виробництвом) виготовила вакцини без порушень технології.

До слова, завод було закрито на два місяці, поки тривали перевірки. Чи відкриють його тепер – поки що невідомо.

На виробництві могло бути зіпсовано понад 170 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Зокрема, це понад 100 мільйонів доз вакцин Johnson & Johnson та понад 70 мільйонів доз вакцин AstraZeneca.

Представник Johnson & Johnson відмовився від коментарів стосовно цього.

Як відомо, в березні співробітники заводу в Балтиморі, де виробляються дві вакцини проти коронавірусу, випадково припустилися помилки дід час змішування інгредієнтів, тим самим зіпсувавши 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. За тиждень після того, як стало відомо про інцидент, адміністрація президента США Джо Байдена призначила компанію Johnson & Johnson відповідальною за контрактний завод у Балтиморі – Emergent BioSolutions, – який зіпсував 15 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Також уряд США заборонив виготовляти на заводі вакцину іншого виробника AstraZeneca.

За словами двох високопоставлених федеральних чиновників охорони здоров’я, надзвичайний крок Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб призвів до того, що підприємство Emergent BioSolutions було віддано виключно під виробництво вакцини Johnson & Johnson, щоб уникнути плутанини в майбутньому. В Johnson & Johnson підтвердили зміни, заявивши, що “беруть на себе повну відповідальність” за вакцину, вироблену Emergent.