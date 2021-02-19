Компанія Johnson&Johnson подала до Світової організації охорони здоров'я заявку для отримання дозволу на екстрене використання своєї вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У п’ятницю, 19 лютого, Janssen-Cilag International NV (дочірня компанія Johnson&Johnson) подала до ВООЗ заявку для отримання дозволу на екстрене використання своєї вакцини проти коронавірусу.

“Це знаменує собою ще один важливий крок у наших зусиллях щодо боротьби з COVID-19, а також в нашій непохитній відданості справедливому доступу [до вакцин]. Якщо ми хочемо покласти край глобальній пандемії, життєво важливі інновації, такі як вакцини, мають бути доступні для всіх країн”, — зазначив Пол Стоффельс, заступник голови виконкому і головний науковий співробітник Johnson&Johnson.

Отримання такого дозволу є необхідним для постачі вакцини до центру COVAX — глобального механізму закупівель і розподілу вакцин проти COVID-19. Janssen має віддати в рамках цієї програми до 500 млн доз вакцини.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що Україна зможе отримати в рамках глобальної програми вакцинації COVAX вакцини від компаній AstraZeneca (Великобританія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США).

Всесвітня організація охорони здоров’я вже схвалила екстрене застосування вакцини Pfizer та AstraZeneca.