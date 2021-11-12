Про це повідомляє агентство Reuters.

На Johnson & Johnson чекає найбільша зміна за 135 років її існування: впродовж 1,5-2 років її буде поділено на дві різні компанії.

Відтак підрозділ охорони здоров’я споживачів, що виготовляє ополіскувач для ротової порожнини, дитячу присипку та інші товари, буде відокремлено. Основна компанія при цьому зосередиться на фармацевтиці та медичних приладах.

“Нова Johnson & Johnson і нова компанія з охорони здоров’я споживачів зможуть ефективніше розподіляти ресурси для надання послуг пацієнтам і споживачам, стимулювати зростання”, — сказав Хоакін Дуато, який, як очікується, стане головним виконавчим директором Johnson & Johnson у січні.

Чинний виконавчий директор Алекс Горскі заявив у п’ятницю, що рішення про відокремлення споживчого підрозділу не має нічого спільного з численними судовими позовами, з якими компанія стикалася впродовж останнього часу і для врегулювання яких створила дочірню компанію.

Зараз бізнес J&J, пов’язаний фармацевтичними товарами та медичним обладнанням, який виробляє ліки проти раку, вакцини та хірургічні інструменти, демонструє продажі на рівні 80 млрд доларів. Обыіг споживчих товарів значно менший — 15 млрд доларів.