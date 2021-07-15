Компанія Johnson & Johnson добровільно відкликає п'ять сонцезахисних аерозольних продуктів марки Neutrogena та Aveeno після виявлення в деяких зразках хімічної речовини, що викликає рак.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Компанія з Нью-Джерсі заявила, що споживачі мають припинити використання продуктів і викинути їх після того, як внутрішнє тестування виявило малу кількість бензолу в деяких зразках.

J & J також сповістив дистриб’юторів і роздрібних продавців про припинення продажу продуктів і організував їх повернення “через надмірну обережність”.

Бензол класифікується як речовина, яка потенційно може спричинити рак, в залежності від рівня і ступеня впливу.

Компанія повідомила, що бензол не входить до складу її сонцезахисних засобів, і розслідує причину забруднення.

“Не очікується, що щоденний вплив бензолу в цих аерозольних сонцезахисних продуктах на рівнях, виявлених під час наших випробувань, призведе до небажаних наслідків для здоров’я”, – заявили в компанії.