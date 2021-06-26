Американська фармацевтична компанія Johnson & Johnson виплатить протягом дев'яти років 230 мільйонів доларів. Такі умови мирової угоди в судовій справі зі штатом Нью-Йорк.

Про це повідомляє видання The Hill.

У вересні 2020 року прокуратура штату Нью-Йорк звинуватила компанію Johnson & Johnson в обмані з метою отримання страхових виплат через просування опіоїдів, які викликають залежність. Днями мав розпочатися судовий процес в цій справі, але сторони зуміли досягнути мирової.

Також в угоді сказано, що компанія не має права виробляти та поширювати опіоїди в штаті. Їй заборонено працювати на ринку опіоїдів на території США.

#BREAKING: Johnson & Johnson will pay up to $230 million for its role in fueling the opioid crisis that has devastated communities across New York. As part of our unprecedented settlement, @JNJNews will also stop manufacturing or selling opioids nationwide. — NY AG James (@NewYorkStateAG) June 26, 2021

В Johnson & Johnson додали, що мирова угода не означає, що вони визнали відповідальність, поширюючи опіоїди, а також не визнали будь-які порушення в цій справі

Юрист Касім Рашид зазначив, що Johnson & Johnson не визнала провину, але жодна людина не буде позбавлена волі. На його думку, ця угода – “символічне покарання”, оскільки 230 мільйонів доларів – зовсім незначна частка вартості компанії.