Про це повідомляє видання The Hill.

У вересні 2020 року прокуратура штату Нью-Йорк звинуватила компанію Johnson & Johnson в обмані з метою отримання страхових виплат через просування опіоїдів, які викликають залежність. Днями мав розпочатися судовий процес в цій справі, але сторони зуміли досягнути мирової.

Також в угоді сказано, що компанія не має права виробляти та поширювати опіоїди в штаті. Їй заборонено працювати на ринку опіоїдів на території США.

#BREAKING: Johnson & Johnson will pay up to $230 million for its role in fueling the opioid crisis that has devastated communities across New York.

As part of our unprecedented settlement, @JNJNews will also stop manufacturing or selling opioids nationwide.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) June 26, 2021