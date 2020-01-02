Директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна вважає, що протестні настрої серед українців низькі через те, що триває кампанія, спрямована проти цього.

Про це вона заявила в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Бекешкіна зазначила, що кампанія по зниженню протестних настроїв триватиме і далі.

Вона підкреслила, що хвиля протестних акцій може початися після якихось компромісних рішень по Донбасу.

“І ця кампанія потенційно може збити рейтинг добровольців і волонтерів, які впродовж останніх років були і поки залишаються в топі суспільної довіри. Ну і каток під Офісом президента дуже нагадує “йолку” (сміється, – ред.), але до квітня каток все одно не вистоїть, а зараз начебто ніхто і не збирався чогось робити з Донбасом”, – пояснила вона.

При цьому, протестні настрої залишаються найнижчими за час проведення опитувань. Так, з 1994 року – це було 17%. Перед майданами в 2004 і 2013 роках, така ймовірність була на рівні 20%.

Рейтинг чинного президента України з початку осені знизився на 21%.