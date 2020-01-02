Про це вона заявила в інтерв’ю “РБК-Україна”.
Бекешкіна зазначила, що кампанія по зниженню протестних настроїв триватиме і далі.
Вона підкреслила, що хвиля протестних акцій може початися після якихось компромісних рішень по Донбасу.
“І ця кампанія потенційно може збити рейтинг добровольців і волонтерів, які впродовж останніх років були і поки залишаються в топі суспільної довіри. Ну і каток під Офісом президента дуже нагадує “йолку” (сміється, – ред.), але до квітня каток все одно не вистоїть, а зараз начебто ніхто і не збирався чогось робити з Донбасом”, – пояснила вона.
При цьому, протестні настрої залишаються найнижчими за час проведення опитувань. Так, з 1994 року – це було 17%. Перед майданами в 2004 і 2013 роках, така ймовірність була на рівні 20%.
Рейтинг чинного президента України з початку осені знизився на 21%.
- Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг” за 20-24 листопада 2019 року, 53% опитаних висловили переконання, що Володимир Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім президентом Петром Порошенком. Ще 15% дотримувалися протилежної думки, а 22% заявили, що нічого не змінилося. 20% громадян України не бачили змін після приходу до влади президента Володимира Зеленського.
- Більшість громадян України були готові чекати від одного року до трьох результатів діяльності Володимира Зеленського на президентській посаді. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 20-24 листопада 2019 року.