Особистий адвокат американського президента Рудольф Джуліані заявив, що докладав зусиль до усунення екс-посла США в Україні Марі Йованович, оскільки вона ускладнювала розслідування відносно Хантера Байдена.

Про це повідомляє The New Yorker

Джуліані визнав, що дійсно докладав зусиль до усунення Йованович. Він робив це з кількох причин. Перш за все тому, що Йованович заважала йому отримати компромат на Джо Байдена від українського генпрокурора Юрія Луценка.

“Я вважав, що Йованович потрібно було усунути геть. Вона б ускладнила розслідування (проти Байдена – ред.) будь-кому”, – сказав він.

У статті сказано, що Джуліані сприймав Йованович як перешкоду, що заважала йому “викопати бруд проти конкурента свого клієнта напередодні виборів 2020 року”.

За словами журналіста Джона Соломона, Джуліані закликав його зробити справу стосовно відсторонення Йованович максимально публічною, щоб паралельно з ним почати говорити про реальний компромат проти Байдена.

Головним союзником Джуліані в боротьбі з Йованович був український генпрокурор Юрій Луценко. У статті зазначили, що йому не подобалося, коли Йованович намагалася вказувати, як потрібно працювати, щоб отримати позитивну оцінку з боку США.

“Послухайте, люди, яких підтримує ваше посольство, теж далеко не ангели”, – говорив їй Луценко.

Коли домовитися з Йованович не вийшло, Луценко почав співпрацювати з Джуліані. Адвокат Трампа звинуватив тоді посла в тому, що вона закрила виїзд екс-генпрокурору Віктора Шокіна в США, а той нібито хотів передати інформацію про корупцію в посольстві, чим дискредитував би роботу Йованович.

“Я був злий на неї в той момент”, – заявив Джуліані.

За словами Луценка, він почав співпрацювати з Джуліані через те, що хотів домогтися зустрічі зі своїм американським колегою і особисто запитати у нього про повернення державних коштів, які раніше вивів в офшори четвертий президент Віктор Янукович.

Один з чиновників Держдепу заявив на відкритих слуханнях щодо можливого імпічменту президента Дональда Трампа, що в травні 2019 році четверо міністрів з попереднього уряду розповіли про те, нібито президент Петро Порошенко уповноважив Луценка поділитися з Джуліані інформацією, яка потім привела до звільнення Йованович.

Але Луценко заперечує це, стверджуючи, що зустрічі з Джуліані були його особистою ініціативою.

Під час недавньої зустрічі з Джуліані Луценко повідомив йому, що Генпрокуратурі вдалося виявити нові виплати з рахунків компанії Burisma членам її наглядової ради, серед яких – Хантер Байден. Джуліані хвилювало конкретне питання, скільки грошей платили Хантеру, але точну цифру Луценко публічно озвучувати не став.

Пізніше стало відомо, що Луценко говорив Джуліані про мільйон доларів, які були витрачені на лобіювання інтересів Джо Байдена.

З приходом до влади шостого президента, Володимира Зеленського, Луценко все ще намагався дізнатися інформацію про те, як можна повернути в Україну гроші, які вивела “сім’я Януковича”.

Один з його колег сказав тоді американським журналістам:

“Він може бути амбітним і іноді безрозсудним, але він завжди залишається патріотом”.

В результаті, Луценко відступив.

16 травня він заявив виданню Bloomberg, що Хантер Байден не порушував українське законодавство, а що стосується мільйонних виплат, зазначив, що компанія Burisma залишала за собою право платити співробітникам стільки, скільки вважала за потрібне.

Після цього злий Джуліані подзвонив Луценкові, заявивши, що просить його бути чесним і розповісти все, що йому відомо в справі Байдена. У відповідь на відмову Луценка Джуліані нагадав йому про те, що він юрист, і відмова Луценко може бути трактована як спроба до примусу в дачі хабара.