В офіційній заяві, надісланій Каньє та його команді, інвестиційний банк зазначив про до рішення щодо припинення своїх банківських відносин з YEEZY.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги до 21 листопада.

Після цієї дати відкриті рахунки YEEZY будуть закриті.

Наразі банк чітко не називає причину, чому вирішив припинити відносини з YEEZY. У соцмережах багато користувачів вважає, що це сталося через антисемітські дописи Каньє Веста в Twitter, однак інші висловлюються на підтримку репера.

Зауважимо, що пізнього вечора в суботу Вест написав, що готовий влаштувати “death con 3 ВСІМ ЄВРЕЯМ”. У тому ж повідомленні він виступив на свій захист, стверджуючи, що це не антисемітизм, оскільки “чорні люди насправді євреї”.

Twitter не відразу видалив допис Каньє, однак у неділю повідомленні перестало бути доступним. При цьому обліковий запис заблоковали за порушення правил сервісу. Вест отримав блокування і в Instagram, де інші його слова вилучили.

