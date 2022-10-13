Після кількох тижнів суперечливих заголовків у ЗМІ та негативної реакції, банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, що створений американським репером Ye (Каньє Вестом).

Про це повідомляє американське видання HYPEBEAST.

В офіційній заяві, надісланій Каньє та його команді, інвестиційний банк зазначив про до рішення щодо припинення своїх банківських відносин з YEEZY.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги до 21 листопада.

Після цієї дати відкриті рахунки YEEZY будуть закриті.

Наразі банк чітко не називає причину, чому вирішив припинити відносини з YEEZY. У соцмережах багато користувачів вважає, що це сталося через антисемітські дописи Каньє Веста в Twitter, однак інші висловлюються на підтримку репера.

Зауважимо, що пізнього вечора в суботу Вест написав, що готовий влаштувати “death con 3 ВСІМ ЄВРЕЯМ”. У тому ж повідомленні він виступив на свій захист, стверджуючи, що це не антисемітизм, оскільки “чорні люди насправді євреї”.

Twitter не відразу видалив допис Каньє, однак у неділю повідомленні перестало бути доступним. При цьому обліковий запис заблоковали за порушення правил сервісу. Вест отримав блокування і в Instagram, де інші його слова вилучили.

NEWS: JPMorgan Chase has decided to end its banking relationship with Kanye West’s Yeezy, LLC pic.twitter.com/H9kxF0bM9k — Exec Sum (@exec_sum) October 13, 2022

У відповідь JPMorgan Chase репер сказав, що він “найбагатша темношкіра людина в історії Америки, яка вклала 140 мільйонів доларів у JPMorgan”, перш ніж завершити інтерв’ю словами, що “розмовлятиме в інший час”.

Нагадаємо, що нещодавно Ye (Каньє Вест) з’явився на показі моди у Парижі у футболці з надписом “White Lives Matter”, за що його розкритикували, зокрема редакторка Vogue Габріелла Карефа-Джонсон.

Американський репер, продюсер та дизайнер Каньє Вест на тижні моди у Парижі представив лонгслів (футболку з довгим рукавом) з надписом “White Lives Matter”, що означає “Життя білих важливе”.

Сам Каньє також був одягнений у футболку із зображенням Папи Римського Івана Павла II й написом “White Lives Matter”. Варто зазначити, що цей надпис є перефразованим гаслом руху захисту прав афроамериканців “Black Lives Matter”. Крім того, американська активістка, яка публічно підтримувала політику Дональда Трампа, Кендіс Оуенс також одягнула футболку з надписом “White Lives Matter”.

ДОВІДКА: JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США, що належить до “Великої Четвірки” найбільших банків країни.