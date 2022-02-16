Американський інвестиційний банк JPMorgan прийняв рішення зарахувати державні облігації України до індексу GBI-EM Global Diversified. Ймовірно, сотні мільйонів доларів від іноземних інвесторів наступного місяця спрямують в українські облігації попри загрозу війни з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

JPMorgan Chase планує додати борг України в національній валюті до популярного індексу облігацій країн, що розвиваються, відомого як GBI-EM. Відповідно до повідомлення від жовтня 2021 року такий крок підтримали близько 70% інвесторів.

“Це хороша новина для України – у вас раптом з’являться великі індексні гравці, які спеціалізуються на цьому конкретному ринку облігацій”, – зауважила керівниця відділу в Morningstar Моніка Датт.

Частка українських облігацій в індексі буде маленькою – 0,12%. Початкове включення у всі три серії GBI-EM матиме одна серія облігацій, що відповідає вимогам індексу, – це ОВДП із купоном в розмірі 15,84% та погашенням в лютому 2025 року.

Відповідне рішення набере чинності вже з 31 березня 2022 року. Зазвичай рішення про додавання активів з цього індексу є досить тривалим процесом, може прийматись роками.

GBI-EM визнається одним із найпопулярніших для міжнародних інвесторів у суверенні облігації в національній валюті.

Довідка. JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до “Великої Четвірки” найбільших банків США. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами та ін. У JPMorgan відкрито кореспондентські рахунки багатьох банків країн світу.

Індекс ринків, що розвиваються – GBI-EM використовується інвесторами для відслідковування показників облігацій з метою інвестування. Найпопулярніша версія GBI-EM Global Diversified охоплює 16 країн: Бразилію, Чилі, Колумбію, Перу, Китай, Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Таїланд, Мексику, Нігерію, Польщу, Румунію, Росію, ПАР і Туреччину.