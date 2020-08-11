Як прогнозує власник авіакомпанії Novans Jets Юлій Грінгуз, протягом усього року страх зараження коронавірусом буде незмінно перебувати на першому плані. Це має змусити більшу кількість людей і компаній вважати приватні перельоти найкращим вибором, а не марнотратством.

Хоча ще три місяці тому для 99,5% обивателів приватний літак був засобом розкоші пересування з глянцевих журналів.

При такому перельоті можна заощадити багато часу і плідно попрацювати, не переймаючись за те, що хтось дивиться в екран ноутбука. І, безумовно, набагато приємніше вийти з будівлі аеропорту через 5 хвилин після посадки замість того, щоб товпитися в чергах для перевірки службою безпеки.

Влада страху

Найсильніше змушує попрощатися з грошима не бажання, а страх. І зараз саме страх заволодів розумом багатьох споживачів, які розмірковують, як воскресити бізнес, повернути дітей з табору влітку, відвідати бабусю або спланувати наступну відпустку.

Практично всі великі авіакомпанії додали на сайт інформацію про те, які заходи вживаються для зниження ризику зараження COVID-19. Багато що з того, що вони роблять, більше нагадує звичайні заходи, які споживачі звикли очікувати від авіакомпаній.

Навіть якщо ви належите до класу людей, які, сидячи в кріслі завширшки трохи більше 50 см і проміжком між рядами менше метра, ви розумієте, що навряд чи можна вважати реальним дистанціюванням або справжньою профілактикою той факт, що середнє крісло у ряді залишається вільним.

Так чи інак, компанії прагнуть захистити персонал від перебування в місцях з великою кількістю людей, і багато операторів, в тому числі і Novans Jets, ввели температурний контроль для льотних екіпажів і, без сумніву, закликають залишатися вдома тих, хто погано себе почуває.

Дослідження європейських операторів показало, що потенційний контакт COVID-19 в рази нижчий при перельоті приватним бортом. Іншими словами, нинішній страх і побоювання клієнтів працюють на руку бізнес-авіації. Під час попередніх криз компанії виставляли свої літаки на продаж. Зараз ситуація зворотна.

Приватні літаки як необхідність

Використання терміналів бізнес-авіації зменшує ризик зараження. А спільне перебування з 5-10 заздалегідь перевіреними пасажирами, безумовно, здається більш привабливим, ніж перебування в загальному просторі зі 150 особами, які могли перебувати де завгодно протягом попередніх двох тижнів.

Як розповідає Юлій Грінгуз, засновник авіакомпанії Novans Jets, скорочення розкладу і вимога не займати середнє крісло вплинуть на ціну авіаквитків у бік збільшення. Спільне використання приватного літака може виявитися навіть вигіднішим за подорож на регулярному рейсі.