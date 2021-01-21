Про це повідомляють #Букви.
Джима стала єдиною біатлоністкою, яка вразила всі 20 мішеней.
Але на фініші вона поступилася Лізі Терезі Хаузер, яка випередила Джиму на 43,7 секунди і взяла “золото”. Третє місце посіла француженка Анаіс Шевальє-Буше.
There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women’s 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹
🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon
🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA
🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov
— IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021
😀🥈🇺🇦👍Вітаємо українську біатлоністку Юлію Джиму зі срібною нагородою в індивідуальних перегонах на Кубку світу в Антхольц-Антерсельві.
📸@Biathlon.com.ua pic.twitter.com/4dqx95yoUj
— НОК України (@OlympicUA) January 21, 2021
- У березні минулого року чоловіча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на етапі Кубка світу в Чехії.