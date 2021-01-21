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Джима стала єдиною біатлоністкою, яка вразила всі 20 мішеней.

Але на фініші вона поступилася Лізі Терезі Хаузер, яка випередила Джиму на 43,7 секунди і взяла “золото”. Третє місце посіла  француженка Анаіс Шевальє-Буше.

  • У березні минулого року чоловіча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на етапі Кубка світу в Чехії.