Українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві.

Про це повідомляють #Букви.

Джима стала єдиною біатлоністкою, яка вразила всі 20 мішеней.

Але на фініші вона поступилася Лізі Терезі Хаузер, яка випередила Джиму на 43,7 секунди і взяла “золото”. Третє місце посіла француженка Анаіс Шевальє-Буше.

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women’s 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹 🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA

🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

😀🥈🇺🇦👍Вітаємо українську біатлоністку Юлію Джиму зі срібною нагородою в індивідуальних перегонах на Кубку світу в Антхольц-Антерсельві. 📸@Biathlon.com.ua pic.twitter.com/4dqx95yoUj — НОК України (@OlympicUA) January 21, 2021