Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подала в суд на Міністерство внутрішніх справ України, третіми особами у справі вказано голову відомства Арсена Авакова і телерадіокомпанію "Україна".

Про це свідчить інформація в базі даних судової влади України.

Позов про захист честі, гідності та ділової репутації подано в Печерський районний суд міста Києва.

Її розглядатиме суддя Сергій Вовк, який раніше відправив Кузьменко під арешт.

У коментарі виданню “Главком” адвокат Кузьменко Вікторія Дейнека пояснила, що 13 грудня у програмі “Свобода слова Савіка Шустера” міністр Арсен Аваков заявив, що Юлія Кузьменко відмовилася надавати свідчення у справі про вбивство Шеремета, що є недостовірною інформацією.

“Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то має бути відповідний протокол допиту, де вказано, що вона використала статтю 63 Конституції. Натомість такого протоколу допиту немає, тому що допиту не було. Такий допит, де вона давала свідчення, був після виходу цієї програми. Окрім цього, під час судових засідань Юлія Кузьменко не використовує статтю 63 Конституції і надає свідчення. Тому ми наполягатимемо, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована”, – зазначила Дейнека.

Нагадаємо, що за версією слідства, саме Кузьменко нібито прикріпила бомбу до автомобіля журналіста Павла Шеремета і привела її в дію.

Вона підозрюється у злочині за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб, в складі організованої групи”.