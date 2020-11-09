Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про те, що президент підхопив коронавірус.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 листопада, президента отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найближчим часом він виконуватиме свої обов’язки дистанційно.

Невдовзі прессекретарка президента Юлія Мендель поширила на своїй сторінці в Facebook допис ОПУ про хворобу президента, додавши короткий коментар:

“На жаль… Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про його стан здоров’я”.

Скріншоти першого речення цього допису Мендель миттєво розповсюдилися мережею, викликавши бурхливу реакцію користувачів.

І незабаром допис було виправлено, тепер він виглядає так:

“На жаль, маємо новину про позитивний тест… Втім, Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я. Також позитивний тест у керівника офісу Андрія Єрмака. Бажаємо обом якнайшвидшого одужання та якнайлегшої форми”.

Але, як відомо, скріншоти та історія редагувань на Facebook – не горять: