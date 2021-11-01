На правах реклами

Директор інвестиційної компанії CYFRD Юлія Новік стала СЕО молодіжної бізнес-організації L361ON (Легіон), повідомляє пресслужба.

“Легіон – це ком’юніті школярів і студентів віком від 14 до 25 років, які хочуть розвиватися, вчитися, створювати стартапи та бути успішними молодими підприємцями. Ми допомагаємо їм адаптуватися та отримати бізнес знання для майбутньої кар’єри. З цією аудиторією сьогодні мало хто працює, а даремно. Через 3 роки на ринку праці покоління Z займе частку у 27%. Бізнесу не вистачає підготовлених кадрів, адже до зумерів потрібен свій особливий підхід. Я рада стати частиною глобального проєкту L361ON, який є ланкою між бізнесом та молоддю”.

Юлія також зазначила, що офіційний запуск проєкту очікується до кінця цього року з виходом інтерактивного мобільного додатка.

“Так, офіційно Легіон ще не стартував. Готуємо мобільну платформу, де молоді люди братимуть участь в інтерактивах, створюватимуть креативний контент, зможуть отримувати рейтинги та готувати свої соціально відповідальні стартапи разом із менторами. До кінця року плануємо запустити бета-версію. Зараз, серед пріоритетів – більш щільна співпраця з вишами Києва та в регіонах, активне залучення молоді до проєкту та робота з брендами”, – розповіла Юлія Новік.

Нагадаємо, що молодіжна бізнес-організація L361ON на постійній основі вже проводить онлайн і офлайн зустрічі з власниками бізнесу, топменеджерами та інвесторами, які у форматі Q & A-сесій відповідають на гострі бізнес-питання молоді.