Про це вона написала у Facebook.

“Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи пізніше … А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя” , – написала Тимошенко.

Також політик розповіла, як змінилися її погляди на життя після гострої стадії хвороби і подякувала всім, хто її підтримував.

“Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла … Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої ​​людини – це ви, мої рідні, мої друзі , мої однодумці і мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля “, – написала Тимошенко.