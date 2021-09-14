Окупаційна влада в Криму продовжує переслідування громад, що не визнають окупацію, та нищить, розграбовує та привласнює культурні пам'ятки. Відтак Росія присвоїла 4095 пам'ятників національного та місцевого значення.

Про це йдеться в доповіді ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в Автономній Республіці Крим.

В ЮНЕСКО наголошують, що російська влада доклала чимало зусиль, щоб змінити сприйняття історико-культурної спадщини України як державою, так і суспільством. Росія не виконує зобов’язань зі збереження об’єктів культурної спадщини та вже привласнила 4095 пам’яток національного та місцевого значення, що знаходяться під охороною держави.

“Присвоєння пам’ятників саме по собі є порушенням міжнародного права. Однак не менш важливо, що Росія використовує таке привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії щодо зміцнення свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму”, — йдеться в доповіді.

У доповіді також повідомляють, що на тимчасово окупованій території активно поширюється практика так званої реставрації об’єктів культурної спадщини. Її здійснюють організації, що не мають відповідної кваліфікації й досвіду.

До Росії перевозять кримські артефакти для демонстрації на виставках, присвячених культурній спадщині Росії та здійснюють несанкціоновані археологічні розкопки.

“[Росія] стирає сліди культурної присутності кримських татар на півострові, а їхню релігію перетворює на зброю проти них самих”, — йдеться в доповіді.

Наприклад, у червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися “розкопки” в Херсонесі. Відтак статус поселення Херсонес Таврійський, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, буде під загрозою. Для будівництва траси “Таврида” були знищені мусульманські поховання, а в Бахчисараї незаконно створені органи захопили 32 об’єкти нерухомості національної пам’ятки “Ханський палац”.

Знахідки, що виявляють в результаті незаконних розкопок, часто потрапляють до Росії або на чорний ринок.

В ЮНЕСКО також акцентують, що українці та кримські татари, які проживають в тимчасово окупованому Криму, піддаються систематичним репресіям, їхні права серйозно порушують. Зокрема, російська влада відмовляє кримчанам у праві на отримання освіти рідною мовою.