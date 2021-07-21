Англійське місто Ліверпуль виключили зі списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО після того, як культурне агентство ООН виявило нові будівлі, в тому числі футбольний стадіон, які підірвали привабливість його вікторіанської архітектури.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Ліверпуль був внесений до списку Всесвітньої спадщини в 2004 році, поряд з такими культурними пам’ятками, як Велика Китайська стіна, Тадж-Махал і Пізанська вежа.

Однак сьогодні члени Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО проголосували за те, що Ліверпуль слід виключити зі списку міжнародної культурної організації.

Мер Ліверпуля Джоан Андерсон сказала, що це рішення було “незрозумілим”, і вона сподівається подати апеляцію.

“Я дуже розчарована та занепокоєна цим рішенням позбавити Ліверпуля статусу всесвітньої спадщини, яке відбулося через десять років після того, як ЮНЕСКО в останній раз відвідала місто, щоб побачити його на власні очі. Ми будемо працювати з урядом, щоб з’ясувати, чи можемо ми подати апеляцію”, – заявила вона.

Раніше ЮНЕСКО вже позбавляв два інших об’єкта цього титулу. Зокрема, статус всесвітньої спадщини втратив заповідник дикої природи в Омані в 2007 році після браконьєрства і втрати місця існування, а також долина Ельби в Дрездені в Німеччині в 2009 році через те, що через річку був побудований чотирисмуговий автомобільний міст.

Маркування спадщини дає історичним місцям доступ до фінансування природоохоронних заходів ООН, а також можливість їх включення в туристичні путівники по всьому світу.

Загроза виключення зі списку нависла над Ліверпулем з 2012 року після того, як ЮНЕСКО попередила, що нові будівлі змінили обличчя міста і зруйнували цінність спадщини його набережної.