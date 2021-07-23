ЮНЕСКО вирішило не включати Венеції до списку пам'яток, які знаходяться під загрозою зникнення.

Про це повідомляє France24.

Місто знаходиться в списку спадщини ЮНЕСКО з 1987 року, але минулого місяця орган ООН попередив про необхідність “більш стійкого управління туризмом”, порекомендувавши додати Венецію до списку об’єктів, що знаходяться під загрозою зникнення.

Однак на засіданні Комітет всесвітньої спадщини вирішив поки не оголошувати Венецію такою пам’яткою в зв’язку з рішенням місцевої влади заборонити вхід в історичний центр великим круїзним лайнерам.

Комітет також дав владі час до грудня наступного року для того, щоб відзвітувати про зусилля по збереженню екосистеми і спадщини міста.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні вітав це рішення, але сказав, що “увагу до Венеції має залишатися високою”, наголошуючи на необхідності визначення “шляху сталого розвитку”.

А прем’єр-міністр країни Маріо Драгі висловив “велике задоволення” цим рішенням.

Протягом багатьох років учасники кампанії закликали покласти край круїзним лайнерам, що пропливають повз площу Сан-Марко. Вони стверджували, що лайнери викликають великі хвилі, які підривають фундамент міста і завдають шкоди крихкій екосистемі його лагуни.

Згідно з урядовою забороною, з 1 серпня великим судам буде заборонено захід у басейн Сан-Марко, канал Сан-Марко і канал Джудекка. Вони будуть перенаправлені в промисловий порт Маргеріт, тоді як невеликі круїзні лайнери, що вміщають близько 200 пасажирів, можуть продовжити рух до центра міста.