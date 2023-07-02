Учасник групи BTS Jungkook офіційно підтвердив анонс свого нового синглу. Трек отримав назву Seven і побачить світ 14 липня. Зауважується, що сингл просякнутий літнім настроєм і "розважить шанувальників".

Джерело: Hypebeast

Число сім є важливим для групи, яка включає сім учасників. Кожен представник знаменитого гурту також набив міні-татуювання з числом сім.

Деталі пісні все ще тримаються в таємниці, однак у пресрелізі зазначено, що сольний трек Jungkook є “веселою літньою піснею”.

Ми раді оголосити, що учасник BTS Jungkook випустить сольний цифровий сингл Seven. Це “літня пісня”, що бадьорить, просочена багатогранною чарівністю Jungkook. Ми сподіваємося, що трек ще краще скрасить ваше літо”.

Невдовзі після того, як було оголошено про його новий сингл, артист вийшов у прямий етер на Weverse та поділився власною заявою стосовно випуску його пісні.

Це чудово, і я дуже схвильований. Я просто хочу повідомити вам, що теж працюю над своїм альбомом”, – наголосив учасник гурту.

У минулому Jungkook читав реп у проєктах BTS і мав власні сольні треки в групі. Він також долучився до режисури кліпу для синглу гурту 2020 року “Life Goes On”. Нова пісня Seven вийде 14 липня.