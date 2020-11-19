Про це йдеться в звіті організації.
У ЮНІСЕФ вважають, що закриття шкіл так чи інакше вплинуло на 572 мільйона учнів (33%) в 30 країнах світу.
За даними організації, до кінця 2020 року , у приблизно семи мільйонів дітей у віці до п’яти років будуть діагностовані ознаки виснаження або гострого недоїдання (приріст в 14%). Це може призвести до появи більш ніж 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності на місяць в основному в країнах Африки і в Південній Азії.
“Чим довше триває криза, тим глибше її вплив на освіту, здоров’я, харчування та благополуччя дітей. Майбутнє цілого покоління знаходиться під загрозою”, – вважає виконавчий директор фонду Генрієтта Форе.
- Раніше управління ООН з координації гуманітарних питань опублікувало дані, які свідчать, що Україна чекає найгірша за 10 років рецесія через пандемію коронавируса – можуть збідніти понад 9 млн громадян.