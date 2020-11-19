У Дитячому фонді ООН (UNICEF) вважають, що пандемія COVID-19 може викликати появу "втраченого покоління" дітей через нестабільну роботу ключових установ та зростання рівня бідності.

Про це йдеться в звіті організації.

У ЮНІСЕФ вважають, що закриття шкіл так чи інакше вплинуло на 572 мільйона учнів (33%) в 30 країнах світу.

За даними організації, до кінця 2020 року , у приблизно семи мільйонів дітей у віці до п’яти років будуть діагностовані ознаки виснаження або гострого недоїдання (приріст в 14%). Це може призвести до появи більш ніж 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності на місяць в основному в країнах Африки і в Південній Азії.

“Чим довше триває криза, тим глибше її вплив на освіту, здоров’я, харчування та благополуччя дітей. Майбутнє цілого покоління знаходиться під загрозою”, – вважає виконавчий директор фонду Генрієтта Форе.