Про це повідомляється на сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як повідомлялося раніше, 29 липня Кабінет Міністрів погодив старт пілотного проєкту, згідно з яким пропонується запровадити компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень замість “пакунків малюка”.

ЮНІСЕФ закликав Уряд відмовитися від цієї ідеї та продовжити надавати батькам натуральну допомогу у вигляді пакунків.

“Ми закликаємо Уряд продовжити програму “Пакунок малюка”, яка підтримує сім’ї новонароджених по всій Україні. Абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу і відзначають її вплив на власний бюджет. Пакунок малюка може стати ефективним інструментом підтримки вразливих сімей у ці непрості часи”, — зазначила Лотта Сильвандер, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

З моменту записку програми ЮНІСЕФ збирав відгуки батьків на програму. Згідно з отриманими даними, наразі більшість батьків хочу отримувати допомогу саме у такому вигляді.

“Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді”, — йдеться в повідомленні.

Також аналітики ЮНІСЕФ стверджують, що вартість товарів з “пакунку малюка”, якщо батьки куплятимуть їх самостійно, буде на 50-200% більшою.