Станом на сьогодні, 16 січня, українські спортсмени завоювали три медалі на зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2020.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на офіційний сайт Олімпіади.

Так, 15 січня українці завоювали “золото” і “срібло” з хокею 3х3.

У фіналі хокейного турніру в форматі 3х3 зійшлися два українця – Володимир Трошкін з команди Green і Денис Пасько з команди Red. Команда Трошкина перемогла, завоювавши золоту медаль, а Пасько отримав “срібло”.

Ще 15 січня українці поповнили скарбничку національної збірної бронзовою медаллю. Це зробила пара фігуристів – Софія Нестерова і Артем Даренський з команди Team Vision.

Нагадаємо, що Юнацькі Олімпійські ігри-2020 проходять в швейцарському місті Лозанна з 9-го по 22-е січня. Спортсмени з усього світу виступлять у восьми видах спорту, 16-и дисциплінах і розіграють 81 комплект нагород.