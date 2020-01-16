Про це повідомляють #Букви з посиланням на офіційний сайт Олімпіади.
Так, 15 січня українці завоювали “золото” і “срібло” з хокею 3х3.
У фіналі хокейного турніру в форматі 3х3 зійшлися два українця – Володимир Трошкін з команди Green і Денис Пасько з команди Red. Команда Трошкина перемогла, завоювавши золоту медаль, а Пасько отримав “срібло”.
Ще 15 січня українці поповнили скарбничку національної збірної бронзовою медаллю. Це зробила пара фігуристів – Софія Нестерова і Артем Даренський з команди Team Vision.
Нагадаємо, що Юнацькі Олімпійські ігри-2020 проходять в швейцарському місті Лозанна з 9-го по 22-е січня. Спортсмени з усього світу виступлять у восьми видах спорту, 16-и дисциплінах і розіграють 81 комплект нагород.
- У жовтні 2019 року повідомлялося, що українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін завоювали бронзову нагороду міжнародного турніру серії ISU Challenger Minsk-Arena Ice Star, який проходить у Мінську (Білорусія).