Юнаки віком 18 та 19 років не будуть притягнуті до строкової служби під час весняного призову, який стартує в квітні цього року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр оборони України Андрій Загороднюк

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 січня, Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким планується закликати на строкову військову службу, починаючи з 18 років, а не з 20, як було раніше.

За словами глави Міноборони, під час весняного призову, які пройде в квітні-червні 2020 року, молодих людей у ​​віці до 20 років залучати не будуть.

“На весняний призов у квітні цього року ми не будемо залучати 18-ти та 19-ти річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання піти на службу в ЗСУ. Вік призову з 18 років чітко прописаний у Законі і він ніколи не змінювався. І, власне, Указ Президента підписаний в межах існуючого закону”, — зазначив міністр.

Загороднюк запевнив, що під час весняного призову в квітні порядку отримають молоді люди від 20 років.

“Відзначу, що під час весняного призову у квітні повістки отримають молоді люди від 20 років. Отже, ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде”, — додав він.