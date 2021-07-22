Народний депутат із фракції "Голосу" Ярослав Юрчишин написав до Національної поліції України та Офісу генерального прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення нардепом Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційної платформи - За життя") після його виступу в ефірі телеканалу "Росія -1" 20 липня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні подав заяву про вчинення Нестором Шуфричем злочину. Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами та намагається затягнути Україну назад в рускомірське пекло. Проте цього тижня він перейшов від таляпання язиком до дій за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності. В ефірі телеканалу держави-агресора “Россия-1″ він почав активно займатись розпалюванням національної ворожнечі, розказуючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України”, – написав Юрчишин.

Шуфрич, виступаючи на російському телеканалі, висловився на тему визнання кримських татар корінним народом України.

“Дивіться, ми визнаємо корінним народом послідовників… і фактично спадкоємців Чингизидів, адже що таке Кримсько-Татарське ханство? … Воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус – це була складова Золотої Орди, а що таке Золота Орда, це – Бату-хан, який спалив Київ… тисячі наших жінок, які були відведені в рабство, зі зрозумілими цілями… ” – сказав Шуфрич.

Юрчишин нагадав, що відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

“На мою думку, і я очікую відповідної реакції правоохоронних органів, пан Шуфрич наговорив на публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України кримських татар, що відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України є кримінально караним діянням. З позбавленням волі на строк до 3 років кримінально караним діянням. Ми не допустимо приниження українських співгромадян, які стоять як кістка в горлі російській п’ятій колоні в Україні, а тому останні намагаються будь-якими способами їх дискредитувати. За розпалювання національної ворожнечі повинне бути відповідне покарання, і тепер за це візьметься прокуратура з національною поліцією”, – підкреслив Юрчишин.