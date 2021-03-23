Про це він розповів у відеозверненні в Facebook.
“Нам зробили останнє китайське попередження. Якщо ми не будемо голосувати разом з партією, нас виключать”, – заявив Юрчишин.
Він розповів кого ще, крім нього, керівництво партії попередило про можливе виключення зі складу політсили.
“Попередили про виключення, якщо не будемо зберігати партійну дисципліну … ще кільком моїм колегам: Соломії Бобровській, Роману Лозинському, Галині Васильченко, Наталії Піпі, Олександрі Устіновій і, здається, Ользі Стефанишиній, якщо я не помилився. Тобто загалом нас має бути шестеро людей, яких попередили про такий розвиток подій”, – зазначив Юрчишин.
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Також він зауважив, що остаточного рішення немає, хоча “є натяк, що, можливо, буде”.
- Нагадаємо, напередодні Юрчишин в соцмережі Facebook під постом свого однопартійця Ярослава Железняка заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак, як уточнив Юрчишин, не за участь в акції під ОПУ 20 березня, а за голосування в Раді щодо закону про новий порядок призначення голів НАБУ і ДБР.
- Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення з партії депутата Ярослава Юрчишина. Голова парламентської фракції “Голоса” Ярослав Железняк теж заперечив інформацію про виключення депутатів із партії.