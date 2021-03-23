Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що керівництво політичної партії "Голос" попередило шістьох членів про можливе виключення із складу політсили.

Про це він розповів у відеозверненні в Facebook.

“Нам зробили останнє китайське попередження. Якщо ми не будемо голосувати разом з партією, нас виключать”, – заявив Юрчишин.

Він розповів кого ще, крім нього, керівництво партії попередило про можливе виключення зі складу політсили.

“Попередили про виключення, якщо не будемо зберігати партійну дисципліну … ще кільком моїм колегам: Соломії Бобровській, Роману Лозинському, Галині Васильченко, Наталії Піпі, Олександрі Устіновій і, здається, Ользі Стефанишиній, якщо я не помилився. Тобто загалом нас має бути шестеро людей, яких попередили про такий розвиток подій”, – зазначив Юрчишин.

Також він зауважив, що остаточного рішення немає, хоча “є натяк, що, можливо, буде”.