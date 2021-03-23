Про це заявив нардеп фракції Ярослав Юрчишин у інтерв’ю LB.ua.

“Рудик з Железняком періодично ходять на Банкову. Вони це розповідали. Я не чув про те, щоб Рудик щось пропонували. Але після повернення з Банкової змінилася риторика, чим має займатися партія”, – сказав він.

Нардеп повідомив, що не знає про зміст цих зустрічей.

“Якщо ми спочатку говорили про те, що партія повинна реалізовувати свою програму, то зараз з’явилася тема, що треба брати владу будь-якими методами, поки її можна брати. І це теж насторожує. Бо це трохи зміна пріоритетів”, – заявив Юрчишин.

Він розповів, що Железняк приходив на фракцію “Голос” й агітував голосувати за кандидата до КСУ від “Слуги народу”.

“Те, що Ярослав Железняк ходить спілкуватися з Банковою – це факт. Він приходив до нас на фракцію й агітував голосувати за кандидата до КСУ від “Слуги народу”. Навіть викликав тоді Кіру Рудик. Хоча вона дуже рідко ходить до Верховної Ради. Кіра дуже хоче зайняти місце Святослава Вакарчука (він склав ще задовго до місцевих виборів повноваження голови партії). У принципі, поводиться дуже подібно до нього. Але, на жаль чи на щастя, не є Славою. Утім 40% відвідування Ради для керівника партії – це, на мою думку, поганий результат. Вона приходить на важливі голосування. А їх визначає вже керівник фракції Железняк”, – додав нардеп.

Він вважає, що лідери політсили намагаються відтіснити певну частину людей з партії.

“Рудик чітко сказала, що її періодично запрошують подумати про коаліцію. Якщо керівництво партії без погодження з фракцією веде якісь переговори, то, як на мене, це дещо показує, що, напевно, вирішили зробити партію для “своїх і для чужих”. “Свої” знають, що відбувається і як працює система, а “чужих” просто намагаються відтіснити, знаходячи технічні причини для цього”, – підсумував нардеп.