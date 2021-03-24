Про це він розповів в інтерв‘ю Буквам.
За його словами, першим жорстким етапом конфлікту став з’їзд партії, де Сергія Притулу виключили з керівництва партії.
“Там було дуже багато питань, які породжували конфлікти – це і оцінка роботи фракції, і звіт контрольно-ревізійної комісії – яке, певно, можна було б вирішити. Але з того часу побудувати діалог не вдалося, просто керівництво партії визначило перелік депутатів та областей, які вони вважали нелояльними і неугодними і шукало приводу почати проти них війну“, – розповів Юрчишин.
Він також розповів, що неугодних депутатів (зокрема Олександру Устінову та Володимира Цабаля ) виключили з контрольно-ревізійної комісії та політради партії.
“Кіра точно запропонувала своїх людей (у політраду – ред.). ..Відповідно замість Романа Лозинського, Ольги Стефанишиної та Соломії Бобровської туди увійшли більш лояльні до неї люди“, – розповів Юрчишин.
Також без відома депутатів в секретаріат партії взяли колишнього депутата попередніх скликань від УДАР та БПП Володимира Куренного.
На початку тижня Юрчишин заявив, що його та низку депутатів можуть виключити з партії Голос. Керівництво партії це заперечувало, поки Олександра Устінова не оприлюднила протокол політради.
- Нагадаємо, напередодні Юрчишин в соцмережі Facebook під постом свого однопартійця Ярослава Железняка заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак, як уточнив Юрчишин, не за участь в акції під ОПУ 20 березня, а за голосування в Раді щодо закону про новий порядок призначення голів НАБУ і ДБР.
- Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення з партії депутата Ярослава Юрчишина. Голова парламентської фракції “Голоса” Ярослав Железняк теж заперечив інформацію про виключення депутатів із партії.