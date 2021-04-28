«Юридична маніпуляція» та «наруга»: «Нафтогаз» відреагував на звільнення Коболєва і призначення Вітренка

У "Нафтогазі" відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду колишнього виконавчого директора Юрія Вітренка.

Відповідна заява опублікована пресслужбою компанії.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

“Нафтогаз”, коментуючи таке рішення Кабміну, назвав його “юридичною маніпуляцією”.

“Звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення Голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами”, — переконані в “Нафтогазі”.

В компанії наголошують, що ініціювання рішення про призначення/звільнення голови правління є компетенцією наглядової ради. Такі повноваження не мали бути передані загальним зборам акціонерів, як це було зроблено.

“Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління “Нафтогазу”, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами”, — переконані в компанії.

В “Нафтогазі” також запевняють, що борги компанії, на яких акцентує уряд, було збільшено через лазівки, що були створені державним регулюванням.

Дії уряду, наголошують в компанії, дають негативні сигнали для інших державних підприємств та інвесторів.