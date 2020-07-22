Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Рада Національного банку на засіданні 22 липня 2020 року призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Відповідну кандидатуру для призначення на цю посаду подав голова Нацбанку Кирило Шевченко”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, Олег Чурій з 23 липня 2020 року припинить виконання повноважень заступника голови Нацбанку у зв’язку з завершенням терміну повноважень і звільненням з посади.

“Юрій Гелетій – політично незалежний технократ, досвідчений та обізнаний професіонал. Він має достатній практичний досвід роботи в державному секторі та безпосередньо в Національному банку. Юрій Гелетій користується повагою та підтримкою міжнародних фінансових кіл і партнерів. Я впевнений, Юрій зможе гідно застосувати свої знання та досвід як член команди Національного банку”, – зазначив Шевченко.

Що відомо про нового заступника голови НБУ

Юрій Гелетій закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціалізаціями “Міжнародні відносини”, “Перекладач”, “Правознавство”, а також пройшов ряд навчальних програм в різних країнах світу. Серед них: навчальний курс “Європейська економіка, інтеграція і право” в Байройті (Німеччина) і “Торгова політика і комерційна дипломатія” в Оттаві (Канада).

Після завершення навчання працював в Національному банку України, де протягом 2003-2015 років пройшов шлях від економіста I категорії до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду.

Фото: НБУ

У 2012 році отримав ступінь кандидата економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України.

З жовтня 2015 року до липня 2018 Юрій Гелетій обіймав посаду директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектора, розвитком ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

З липня 2018 працював на посаді заступника міністра фінансів України.