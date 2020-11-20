20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Ольгу Буславець з посади в.о. міністра енергетики, призначивши на цей пост її заступника Юрія Бойка.

#Букви розповідають, що відомо про нового очільника міністерства.

Як повідомлялося раніше, на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики.

Виконувачем обов’язків став Юрій Миколайовича Бойко, тезка співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство.

Що відомо про Юрія Бойка?

Біографія

Від травня поточного року Юрій Миколайович обіймав посаду заступника міністра енергетики.

На сайті відомства про Бойка пишуть як про “енергетика за фахом”, який “працює в енергетичній сфері 25 років”.

Там також зазначено, що Бойко, який народився у Рівному у 1972 році, має три спеціальності. Спершу він здобував освіту у Київському політехнічному інституті за спеціальністю “Автоматичне управління електроенергетичними системами”, кваліфікація – інженер-електрик. Згодом Бойко закінчив Міжнародний Інститут менеджменту де отримав ступінь магістра з бізнес-адміністрування. Вже у 41-річному віці Бойко отримав кваліфікацію спеціаліста-юриста у ЛНУ імені Івана Франка.

Кар’єра Бойка розпочалася на Рівненському радіотехнічному заводі, де він був енергетиком. Згодом він працював інженером-електриком ТОВ “ЕЛВІС”, інспектором енергонагляду ВАТ “Ей-І-Ес Рівнеенерго”.

З 2003 року працював за фахом на керівних посадах в енергетичній галузі у ВАТ “АЕС Київобленерго” та ЗАТ “АЕС Київобленерго”.

У 2009 — 2011 працював технічним директором, а потім віцепрезидентом ПП “Управляюча компанія “Метрополія”, що входить до складу однойменної групи компаній, що, як зазначено на сайті, опікується питаннями управління проєктами, консалтингу, інжинірингу, проєктування та будівництва об’єктів енергетики.

З вересня 2011 по жовтень 2012 працював на посаді технічного директора ПП ТОВ “Інжинірингова Компанія Нові Енергетичні Технології” у Києві. Наступні два роки Бойко був т.в.о. голови правління, а згодом головою правління ПАТ “Чернігівобленерго”.

До призначення у міністерство Бойко працював заступником директора з економіки та фінансів Державного підприємства “Енергоринок”, яке є гуртовим покупцем всієї виробленої в Україні електроенергії та її продавцем енергопостачальним компаніям.

Декларація

Згідно з декларацією Бойка, він одружений, має двох дітей. Бойко зареєстрований у місті Бровари (поблизу Києва), а його родина володіє двома квартирами та двома земельними ділянками у цьому місті.

Обидві квартири у Броварах площею 61,7 та 61,8 кв.м. придбані у грудні 2012 року. Одна записана на Бойка, інша — на дружину Оксану. Оксана Бойко також є власницею земельних ділянок площею 520 та 1654 кв.м.

Крім цього, у родини є недобудований будинок площею 250 кв.м. та гараж, теж у Броварах.

Обидві автівки, що належать родині (Audi Q7 2014 року та Volvo XC90 2018) записані на Юрія.

Також Бойко зберігає у різних українських банках 71 тисячу євро, близько 2 млн гривень, 52 тисяч доларів. Оксана Бойко, яка станом на 2019 працювала у броварському ТОВ “ЭС ЕНЕРДЖИ”, що спеціалізується на виробництві електроенергії, зберігає 12 та 32 тисячі євро та доларів відповідно.