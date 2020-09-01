Про це Магера заявив в коментарі #Буквам.

“Право проводити соціологічні опитування, дослідження і так далі – це не зовсім властива функція Центральної виборчої комісії, як державного органу. На мою думку, для цього є достатньо соціологічних різних служб, і досить поважних, які роками працюють і до робити яких не існує жодних зауважень”, – сказав він.

Магера зазначив, що таке повноваження для ЦВК може бути спрямоване на те, щоб влада могла контролювати всі соціологічні опитування.

“Така ініціатива в мене викликає здивування, чи це не перший крок до, скажімо, певного якогось ліцензування у майбутньому щодо таких соціологічних досліджень, так як це є в Республіці Білорусь на сьогодні. Де ніхто не може провести жодного незалежного соціологічного опитування без дозволу держави”, – наголосив юрист.

Він також додав, що така пропозиція “слуг народу” може взагалі знищити невеликі соціологічні опитування в Україні.