Таку заяву він зробив в етері телеканалу “Україна 24”.

Ведуча Наталія Влащенко поставила Вікторові Ющенку запитання про те, хто є найбільшим ворогом для України.

“Наталочко, я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає”, — відповів третій президент.

На думку Ющенка, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування “глибокого національного усвідомлення”. За словами колишнього глави держави, саме від цього буде “набиратися сила”.

“Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси — головне лихо наше сьогодні”, — зазначив він.

  • Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, а також деяких президентів країни, зокрема Віктора Ющенка.