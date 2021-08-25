Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що українцям за 30 років не вдалося стати повноцінною нацією.

Таку заяву він зробив в етері телеканалу “Україна 24”.

Ведуча Наталія Влащенко поставила Вікторові Ющенку запитання про те, хто є найбільшим ворогом для України.

“Наталочко, я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає”, — відповів третій президент.

На думку Ющенка, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування “глибокого національного усвідомлення”. За словами колишнього глави держави, саме від цього буде “набиратися сила”.

“Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси — головне лихо наше сьогодні”, — зазначив він.

Ющенко назвав українців "квазінацією" + Заявив, що українці за 30 років незалежності так і не стали повноцінною, здоровою і єдиною нацією. pic.twitter.com/gNnfEq2FJI — Букви (@Bykvu) August 25, 2021