Таку заяву він зробив в етері телеканалу “Україна 24”.
Ведуча Наталія Влащенко поставила Вікторові Ющенку запитання про те, хто є найбільшим ворогом для України.
“Наталочко, я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає”, — відповів третій президент.
На думку Ющенка, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування “глибокого національного усвідомлення”. За словами колишнього глави держави, саме від цього буде “набиратися сила”.
“Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси — головне лихо наше сьогодні”, — зазначив він.
Ющенко назвав українців "квазінацією"
+ Заявив, що українці за 30 років незалежності так і не стали повноцінною, здоровою і єдиною нацією. pic.twitter.com/gNnfEq2FJI
— Букви (@Bykvu) August 25, 2021
- Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, а також деяких президентів країни, зокрема Віктора Ющенка.